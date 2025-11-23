参政党の梅村みずほ参院議員が21日、自身のX（旧ツイッター）に、中国についての思いをつづった。



【写真】魯肉飯と芒果に笑顔 ちょいレアなカジュアル梅村みずほ氏

「中国の壮大な歴史や文化、山崎豊子さんの『大地の子』に心動かされ、大学時代に中国語を学んだ。」と告白。「日台同様の信頼関係を中国と築き、いつか東坡肉（トンポーロー）や広東粥のPRをしたいと思っている。」と中国とも友好的に交流できることを望む思いを明かした。



高市早苗首相が11月7日の衆院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也氏の繰り返しの質問に対して「台湾有事が存立危機事態に該当し得る」と答弁していた。高市氏は「例えば海上封鎖を解くために米軍が来援をする」と前提しており、あくまで米軍が行動し、攻撃を受けるなどした場合と仮定した上での“可能性”についての答弁だった。しかし、これに中国側が反発し、薛剣（せつけん）・駐大阪総領事はX（旧ツイッター）に「汚い首を斬ってやる」（すでに削除済み）などと書き込んでいた。中国は強硬姿勢を続けており、水産物の輸入停止に踏み切ったとみられる。



中国が日本の水産物をターゲットにした形。このタイミングで20日、台湾の頼清徳総統は自身のXに「きょうの昼食はお寿司と味噌汁です #鹿児島産のブリと北海道産のホタテ」と投稿し、日本の海産物支援をアピールしていた。



梅村氏は20日にXで頼総統の投稿を引用。「明日の昼食には台湾の魯肉飯と芒果（マンゴー）をいただきます。徳不孤 必有鄰 非常感謝（徳は孤独なものではなく、隣人の存在が不可欠です。本当にありがとうございます）」と中国語で感謝を添えて返答した。21日には「有言なるはや実行。明日のランチを待たず、早速晩ごはんに魯肉飯と芒果ヨーグルトをいただきました ドライ芒果はヨーグルトに一晩漬けると食感がフレッシュに近づいて美味しいのでお試しあれです」と前倒しで台湾メシを楽しんだことを報告した。



さらに同日には、台湾のテレビ局「民間全民電視公司」が運営するサイト「民視新聞網」で梅村氏の台湾メシ投稿がニュースになったことも報告した。梅村氏が引用した「民視新聞網」のニュースは、安倍晋三元首相が台湾パイナップルを持つ画像も掲載。2021年に中国が台湾パイナップルの輸入停止を行った際に安倍氏が支援を呼びかけたことを取り上げ「頼総統の発言は、中国の制裁を受けた台湾を支持するために台湾産パイナップルの写真を投稿した故安倍晋三首相をほうふつとさせる」と伝えていた。



