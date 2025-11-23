¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤Î¸»¡×µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤ÈÊúÍÊ¤·Ç®¤¤ÎÞ
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò³«ºÅ¡£Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡¢¸¶Ã¤ÆÁÁ°µð¿Í´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â£¤é¤ì¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡¢ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤éÌÁÍ§¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤ÈÇ®¤¤ÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÁª¼ê¤Ï2009Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥í16Ç¯¤Ç1651»î¹ç½Ð¾ì¡¢1512°ÂÂÇ¡¢163ËÜÎÝÂÇ¡¢623ÂÇÅÀ¡¢ÄÌ»».280¤ÎÀ®ÀÓ¡£2010Ç¯¿·¿Í²¦¡¢2011Ç¯¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2012Ç¯ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢2011Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°úÂà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢Ä¹ÌîÁª¼ê¤Î°úÂà¥¹¥Ô¡¼¥Á
¡¼¥×¥í£±£¶Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¾¯¤·¸«¤Û¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«
¡Ö¥¥ã¥ó¥×»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÅö»þÁª¼ê¤À¤Ã¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ØÂç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤ì¡Ù¤È°¤Éô¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¤«
¡ÖËÍ¤¬½ÐÈÖ¤Ç½Ð¤ë»þ¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤¬°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËÍ¤â°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤è¤¦¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¤è¤¯Ãç´Ö¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤«
¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¤¬¤¢¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò°ìÈÖ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î±ÇÁü¤Ç¤âËÍ¤è¤êÀè¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÎ©²¬¤È¤«¤ò¼ê¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤è¤êÀè¤Ë¤¤¤«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í
¡Ö¤Ï¤¤¡£¥×¥ì¡¼¤ÇÌÜÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤½¤³¤ÇÌÜÎ©¤È¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¼²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«
¡Ö°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤Î¸»¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÀ¼±ç¤òÊ¹¤¯ÅÙ¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä»È©¤¬¤¤¤Ä¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍèÇ¯°¤Éô¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×