·³»öµ¡Ì©¤Ç¾Ã¤¨¤¿Å·µ¤Í½Êó¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¿¦°÷¤Î¡ÖÅ·µ¤¤¬ÈëÌ©¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¡×¤Ø¤Î´ê¤¤¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ·µ¤Í½Êó¤¬¡¢Àï»þÃæ¤Ï·³»öµ¡Ì©¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎµÏ¿¤È¾Ú¸À¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ¸©¤Î¿·Ê¹¼Ò¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢1941Ç¯12·î7Æü¤ÎÍ¼´©¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¤È¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡¢¤É¤Á¤é¤â¡ÖËÌ¤ÎÉ÷¡¢À²¤ì¤¿¤êÆÞ¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¦Í½Êó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¿·Ê¹¤Ë¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ëÆüÊÆ¸ò¾Ä¤Îµ»ö¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍâÆü¤Î8Æü¡£¡Ö¸ò¾Ä¤Ï¿ë¤Ë·èÎö¡×¡Ö8ÆüÌ¤ÌÀÊÆ±ÑÎ¾·³¤ÈÀïÆ®³«»Ï¡×¡£»æÌÌ¤Î¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤ËÅ·µ¤Í½Êó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
³«Àï¤È¤È¤â¤Ë·³¤«¤éÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡Öµ¤¾ÝÊóÆ»´ÉÀ©¡×¡£Å¨¹ñ¤ËÆüËÜ¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Ï·³»öµ¡Ì©¤È¤µ¤ì¡¢ÆÍÁ³¡¢¿·Ê¹¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í½Êó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµ¤¾ÝÂæ¤ÎÁ°¿È¡¢·§ËÜÂ¬¸õ½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¹×¤µ¤ó¡ÊÅö»þ92¡Ë¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ËÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ ¸µ¿¦°÷¡¡»³ÅÄ¹×¤µ¤ó
¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¤ÏÀäÂÐ¡¢³°¤Ë¤â¤é¤·¤¿¤é¤À¤á¡£Àï»þÃæ¤Ï¡£²ÈÂ²¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Å·µ¤¿Þ¤Ë¤Ï¡Ö¶ËÈë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¤Ë¤ÏÈëÌ©¤È¤µ¤ì¤¿Å·µ¤Í½Êó¡£¤¿¤À¡¢´ÑÂ¬¤äÍ½Êó¤ÏÆüËÜ·³¤Î¤¿¤á¤ËµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1945Ç¯8·î10Æü¡£
¡Ö¶õ½±¤Ë°Í¤ê¾Æ°ÐÃÆÍî²¼¤¹¡£¸áÁ°10»þ5Ê¬½êÄ¹´±¼ËÎ¥¤ì¤è¤êÈ¯²Ð¡£³ÆÍ×ÁÇ¤Ë±Æ¶Á¤¢¤ê¤È»×¤Ï¤ë¡×
³ÆÍ×ÁÇ¤È¤Ïµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¡¢É÷¤Ê¤É¤Î´ÑÂ¬¤Î¤³¤È¡£¶õ½±¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ³¤¤¤¿´ÑÂ¬¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ï²á¹ó¤Ç¤·¤¿¡£
·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ ¸µ¿¦°÷¡¡»³ÅÄ¹×¤µ¤ó
¡ÖËÉ¶õ¹è¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ë¾Æ°ÐÃÆ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Â¤ÏÁ´Éô¤ä¤±¤É¤·¤Æ¡¢´é¤È¼ê¤â¡×
8·î15ÆüÀµ¸á¡£·§ËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶õ¤Î¤â¤È¤Ç½ªÀï¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢ÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¡º´Æ£¹§µ× Ä´ºº´±
¡Ö¶õ¤ò10³ä¤È¤·¤Æ7³ä¤Î±ÀÎÌ¤¬¤¢¤ë¡£15ÆüÄ«¤«¤é±«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤Æ¤¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
µ¤²¹¤Ï31.3¡î¡¢¼¾ÅÙ¤Ï60¡ó¡£¤ä¤ä¾ø¤·½ë¤¤¶õµ¤¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6Æü¸å¤Î8·î21Æü¡£3Ç¯8¤«·îÂ³¤¤¤¿µ¤¾ÝÊóÆ»´ÉÀ©¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
93ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄ¤µ¤ó¡£´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅ·µ¤Í½Êó¤¬ÈëÌ©¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ ¸µ¿¦°÷¡¡»³ÅÄ¹×¤µ¤ó
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÀïÁè¤Ï·ù¤Ç¤¹¡×