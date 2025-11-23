ÀéÍÕÉ´²»¤¬µÕÅ¾V¤ÇGP2Ï¢¾¡¡ª2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð·è¤á¤ë¡¢¾¾À¸¤¬3°Ì¡ÚGP¥·¥ê¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¡Û
¢£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡Ë
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFS¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡Ê20¡¢ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¹ç·×217.22ÅÀ¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¡Ê2Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î¹ç·×217.23ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢GP¥·¥ê¡¼¥º½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀéÍÕ¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢¾¡¤Ç¡¢12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½Ð¾ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï½øÈ×¤Î2ËÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç²óÅ¾ÉÔÂ¤Ë¤è¤êGOE¡Ê½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¡Ë¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï°ÂÄê¤·¤¿±éµ»¤ÇÂç¤¤¯Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³ê¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£SP¼ó°Ì¤Î¥°¥ì¥ó¤È¤Ï2.83ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾¤ÇÀ©¤·¡¢GP2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
ÆüËÜÀª¤ÏSP6°Ì¤Î¾¾À¸ÍýÇµ¡Ê21¡¢ÃæµþÂç¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼3°Ì¤Î±éµ»¤ÇÁí¹ç3°Ì¡£SP5°Ì¤Î½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡Ê22¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¿ÌÀ¼£Âç¡Ë¤ÏÅ¾ÅÝ¤ä²óÅ¾ÉÔÂ¤¬Â³¤¡¢7°Ì¤Çº£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡Ú½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë·ë²Ì¡Û
1¡ËÀéÍÕÉ´²»¡¡217.22ÅÀ
2¡Ë¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡¡213.41ÅÀ
3¡Ë¾¾À¸ÍýÇµ¡¡193.21ÅÀ
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
7¡Ë½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡¡178.26ÅÀ
