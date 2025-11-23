FRUITS ZIPPER¡õCANDY TUNE¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡¢¥Ò¥Ã¥È½Ñ¤Ï½¾Íè¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤È¿¿µÕ¡È2¤Ä¤Î»Å³Ý¤±¡É¡¡º£Ìë¤Î¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù
¡¡KAWAII LAB.Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÌÚÂ¼¥ß¥µ»á¤¬¤¤ç¤¦23ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎáÏÂ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ëÃæÅç·ò¿Í
¡¡º£¤òºÌ¤ë¸½Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¿ØÁ´°÷¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÌä°ìÅú¡£¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤éËÜ²»¤ä³Ø¤Ó¤ò°ú¤½Ð¤¹ÏÃÂê¤Î´ë²è¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î±§Ãè¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿JAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦Ìý°æµµÈþÌé»á¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»Â³¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÌÚÂ¼»á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¡¢¡ÖZÀ¤Âå¤¬Áª¤ÖÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1¡Á3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ê³Ý¤±¤ëÎáÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦ÌÚÂ¼¥ß¥µ¡£22Ç¯¤Ë¡ÖKAWAII LAB.¡×Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë·ëÀ®¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿FRUITS ZIPPER¤Ï¡¢·ëÀ®¸å¤ï¤º¤«2Ç¯¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ë»É¤µ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¥Ò¥Ã¥È½Ñ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¼«¿È¤â¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò·Ð¸³¸å¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿ÌÚÂ¼¡£¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÀ¸¤à»Å³Ý¤±¤Ï¡¢Âç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£½¾Íè¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¨¤ÐµÒÀÊ¤ÎÂçÈ¾¤Ï°ÛÀ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤¥»¥ó¥¿¡¼Áè¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¡Ä¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥»¥ª¥ê¡¼¤Î¿¿µÕ¤ò¹Ô¤¯¡È2¤Ä¤Î»Å³Ý¤±¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢TliTok¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSNS¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ÏSNS¤ËÃíÎÏ¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¥Ð¥º¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡É¤Ï¥º¥Ð¥ê¡ÖºÇ½é¤Î5ÉÃ¤Ç¤Ä¤«¤á¡ª¡×¤À¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÚÂ¼¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È½Ñ¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÚÂ¼¤¬¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤È¤Ï¡£
