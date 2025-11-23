ºòµ¨7¥´¡¼¥ë¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÉÔ¶ø¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¡¥·¥Æ¥£FW¥Þ¥ë¥à¥·¥å¡¢º£µ¨¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î183Ê¬
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤Ï2-1¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇÔ¤ì¤¿¥·¥Æ¥£¤Ï¸ø¼°Àï5Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡£¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Î¥·¥Æ¥£¤ÎÇÔ°ø¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢·èÄêÉÔÂ¤¬1¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£90Ê¬´Ö¤Ç17ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏDF¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥È1ËÜ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¶áÇ¯¤Î4Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥·¥Æ¥£¤Ï¥Ï¡¼¥é¥ó¥É°Ê³°¤Ë¥í¥É¥ê¤ä¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡¢¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤È¤¤¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤¬Ã¥¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£
ºòµ¨ÀäÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥·¥Æ¥£¤À¤¬¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ò·Ð¤ÆÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î1¤Ä¤¬¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤Î²ÃÆþ¤À¤í¤¦¡£¸åÈ¾Àï¤Î16»î¹ç¤Ç7¥´¡¼¥ë¤È°µ´¬¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢CL¸¢³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤ÏÉ¨¤ÎÉé½ý¤â¤¢¤Ã¤Æ½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¤Ç¤â1¥´¡¼¥ë¤Î¤ß¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÌ¤¤À183Ê¬¤·¤«¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¸å¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ½ÐÈÖ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¤ï¤º¤«3Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¸½¾õ¥Ï¡¼¥é¥ó¥É°Ê³°¤ÎFW¤ÏÆÀÅÀÎÏ¤ò·ç¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤ËÍê¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢12·î¤«¤é¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£·è¾¡¤Þ¤Ç»Ä¤ì¤ÐÌó1¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£