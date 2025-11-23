J2»³·Á¤ÎÅÚµïÀ»¿¿¤¬ÀäÌ¯¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡ª¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¥´¥é¥Ã¥½¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼Â³½Ð
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ë½êÂ°¤¹¤ë33ºÐMFÅÚµïÀ»¿¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤Ç»³·Á¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿ÅÚµï¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î9Ê¬¤ËÌ¥¤»¤ë¡£
DF¾ëÏÂÈ»ñ¥¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÅÚµï¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤¿Æñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â¤Ç¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤á¤ë¡£ÀäÌ¯¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ÅÚµï¤Ï¤½¤Î¸åGK¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢±¦Â¤ÇåºÎï¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
º£Àá¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ËÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¥´¥é¥Ã¥½¡×¡¢¡ÖÅ·ºÍ¡×¡¢¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÚµï¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·7¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï»³·Á¤¬¸åÈ¾AT¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈØÅÄ¤Î°ìÀï¤Ï2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
