¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ë½êÂ°¤¹¤ë33ºÐMFÅÚµïÀ»¿¿¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤Ç»³·Á¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿ÅÚµï¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î9Ê¬¤ËÌ¥¤»¤ë¡£

DF¾ëÏÂÈ»ñ¥¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÅÚµï¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤¿Æñ¤·¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦Â­¤Ç¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤á¤ë¡£ÀäÌ¯¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ÅÚµï¤Ï¤½¤Î¸åGK¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢±¦Â­¤ÇåºÎï¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ØÆÍ¤­»É¤·¤¿¡£

¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¡¢¾¯¤·Á°¤Ø½Ð¤Æ¤­¤¿GK¤Î¾å¤òÈ´¤¯ÅÚµï¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ÎGKÀîÅç±Ê»Ì¤Ç¤â»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

º£Àá¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ËÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¥´¥é¥Ã¥½¡×¡¢¡ÖÅ·ºÍ¡×¡¢¡Ö¹û¤ì¹û¤ì¤¹¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ÅÚµï¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·7¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï»³·Á¤¬¸åÈ¾AT¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈØÅÄ¤Î°ìÀï¤Ï2-2¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£