Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï1¾¡6ÇÔ¡¡¡Ö4²¯5000Ëü¥Ý¥ó¥É¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤¬¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÂÐ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢0-3¤Ç¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç´°ÉõÉé¤±¡£11·î½é½Ü¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÆñÅ¨¤ò²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉüÄ´·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÁê¼ê¤Ë2»î¹çÏ¢Â³¤Ç3¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÔ¤ì¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤º¡¢»ÃÄê¤Ç11°Ì¤È¥Ü¥È¥à¥Ï¡¼¥Õ¤Ø¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÄ¾¶á7»î¹ç¤Ç1¾¡6ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ7»î¹çÃæ6»î¹ç¤ÇÉé¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤À¡£¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¡¢»öÂÖ¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÈà¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÑ²½¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£4²¯5000Ëü¥Ý¥ó¥É¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¡¼¥ª¥ó»á¤¬¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²Æ¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤ÊÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤ÏÁ°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ïµ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ºòµ¨¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦¤â¡¢ÀäÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÂç·¿Êä¶¯¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎCL¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÂç·¿Êä¶¯¤È¤¤¤¦¼ê»¥¤ò²Æ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ì¤Û¤É¤ÎÊä¶¯¤òÅß¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÇ³«ºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£