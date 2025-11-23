¥«¥¿¡¼¥ë¹Ò¶õ¡¢Åß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤âÊØ¿ô³È½¼¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ØA380ÅêÆþ
¥«¥¿¡¼¥ë¹Ò¶õ¤Ï¡¢Åß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î³È½¼¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢3,000ÊØ¤òÄÉ²Ã±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
12·î17Æü¤«¤é¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ø½µ17±ýÉü¡¢12·î15Æü¤«¤é2026Ç¯3·î28Æü¤Þ¤Ç¥é¥´¥¹¤Ø½µ14±ýÉü¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é3·î28Æü¤Þ¤Ç¾å³¤/±ºÅì¤Ø½µ10±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø¥¨¥¢¥Ð¥¹A380·¿µ¡¤ò±¿¹Ò¤·¡¢¶¡µëºÂÀÊ¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÅß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«¤é¡¢¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¡¢¥À¥Ö¥ê¥ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥×¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ê¤É¤Î15ÅÔ»Ô¤Ø¤Î±¿¹ÒÇ½ÎÏ¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£