¡ÚÃæÆü¡ÛÌøÍµÌé¤È¾¾ÍÕµ®Âç¤¬»ÄÎ±¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤Î¹ü³Ê¤¬¸«¤¨¤¿¡¡¤¢¤È¤Ï¡Ö¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤Î½Ð¸½
¾¾ÍÕ¤Î»ÄÎ±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¤Þ¤º¤Ï°ì°Â¿´¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÆü¡¦¾¾ÍÕµ®Âç¤¬11·î22Æü¡¢»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇÎµÅÞ¤Ë¤âÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÍèÇ¯¤â³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤À¤Ã¤ÆÌøÍµÌé¤âFA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤Î¹ü³Ê¤¬¸«¤¨¤¿¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¸½¾õ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¿ØÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÆü»ÄÎ±¤ÎÌøÍµÌé¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ºÙÀîÀ®Ìé¤È¤ÎÇË´é2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¢£¥¨¡¼¥¹¥¯¥é¥¹¤Ï¡Ö¼ã¤Æ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¡×
¡¡¤Þ¤º¡¢¥¨¡¼¥¹¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï2¿Í¡£¹â¶¶¹¨ÅÍ¤È¶â´ÝÌ´ÅÍ¤ÎÆ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¤À¡£
¡¡¹â¶¶¹¨¤Ïº£µ¨³«Ëë¤«¤é¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÀ±¤³¤½8¾¡¤È¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î171²ó2/3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÎ©ÇÉ¡£3Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÈ¯¤Î¼´¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¤È¸Æ¤ó¤Çº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¶â´Ý¤Ë¤â¤¼¤Ò¹â¶¶¹¨¤ËÂ³¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï¹øÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï5·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤ó¤À¡£½é¾¡Íø¤Ï10»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤º¤«2¾¡¤È·ë²Ì¤Ï»Ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢QSÎ¨80%¤Ï¥ê¡¼¥°3°ÌÁêÅö¤Î¿ô»ú¡£4µåÃÄ¶¥¹ç¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤Ë¤Ïµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¡¢2·å¾¡Íø¡¢¤½¤·¤Æ5¤Ä¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£4¿Í¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÏÆ¤òÄù¤á¤ë
¡¡¼¡¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Ø¡£Èà¤é¤ËÏÆ¤òÄù¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥º°ì¶Ú15Ç¯¡¦ÂçÌîÍºÂç¤Ïº£µ¨11¾¡¤òµó¤²¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¹ëÂ®µå¤ÏÌÄ¤ê¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¤¬¡¢µå¤Î¥¥ì¤ÈÅêµå½Ñ¤Ï·òºß¤À¡£
¡¡¾¾ÍÕ¤ÈÌø¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾ÍÕ¤Ï35ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Íèµ¨¤â¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡£Ìø¤ÏÍèµ¨¤¬·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤¹1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Íèµ¨¤Ç40ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÍ°°æ½¨¾Ï¤Î¡Ö¤â¤¦°ìÆ§¤óÄ¥¤ê¡×¤Ë¤â´üÂÔ¤À¡£
¢£¼ã¼ê¤ÎÂç²½¤±¤Ï¤¢¤ë¤«
¡¡¥í¡¼¥ÆÄêÃå¤òÁÀ¤¦¼ã¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¥¨¡¼¥¹¥¯¥é¥¹¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÅê¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Áð²Ã¾¡¤ÈÃçÃÏÎé°¡¤Î¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¥³¥ó¥Ó¡×¤Ï¤½¤ÎºÇ¤¿¤ëÎã¤À¡£Áð²Ã¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íèµ¨¤¬¾¡Éé¤ÎÇ¯¤À¡£ÃçÃÏ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢MVP¤Î¼ÂÀÓ¤ò¶»¤Ë¡¢ÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¤Ïºòµ¨¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤â¡¢º£µ¨¤ÏÂÆ§¤ß¡£Æ±µéÀ¸¤Î¹â¶¶¹¨¡¢¶â´Ý¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ÏµÈÅÄÀ»Ìï¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¡¡°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿»°±º¿ð¼ù¤â´Þ¤á¤Æ¡¢20ÂåÁ°È¾¡ÁÃæÈ×¤ÎÅê¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
¢£µî½¢ÈùÌ¯¤Ê³°¹ñ¿Í¤¿¤Á
¡¡³°¹ñ¿Í¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤ÏÉÔºß¤À¡£
¡¡º£µ¨100¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥é¡¼¡¢ÅÓÃæ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë²ó¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤¿¥¦¥ó¥Ù¥ë¥È¡¦¥á¥Ò¥¢¡¢µð¿Í¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¹¥Åê¤·¤¿¥Ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¡£3¿Í¤¤¤º¤ì¤â·è¤á¼ê¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¡¡·×»»¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÃæ¤«¤éºÇÄã¤Ç¤â2¿Í¤Ï»Ä¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£12·îÆ¬¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤ÎÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤Çº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤¬¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤ÏÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«
¡¡º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢ÃæÆü¤Ï¾å°Ì2ÏÈ¤òÂ¨ÀïÎÏÅê¼ê¤Ë»È¤Ã¤¿¡£
¡¡1°Ì¤ÎÃæÀ¾À»µ±¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë¡¢2°Ì¤ÎÝ¯°æÍêÇ·²ð¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç¡Ë¤È¤â¤ËÂç³Ø¶þ»Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤ëÅê¼ê¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ1Ç¯ÌÜ¤«¤éÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶â´Ý¤Ç¤â2¾¡¡õ100¥¤¥Ë¥ó¥°¼å¡¢µÈÅÄ¤Ï1·³¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¡£²¹¤«¤¤ÌÜ¤Ç1Ç¯ÌÜ¤ÎÊ³Æ®¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
[Ê¸¡§ÈøÄ¥¤Ï¤¸¤á]