ÎëÌÚ°¡Èþ¡¡¼«¿È¤¬»ý¤Ä»ñ³Ê¤ò¹ðÇò¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ËÇðÌÚÍ³µª¡Ö¤¦¤Á¸«¤¿¤éÈáÌÄ¾å¤²¤ë¤«¤â¡×
¡¡¡¡²Î¼ê¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¡Ê43¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2016Ç¯7·î¤Ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Íâ17Ç¯1·î¤ËÄ¹ÃË¤ò¡¢20Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¤ò¡¢22Ç¯8·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡¢¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤È¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡ÇðÌÚ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÊÒÉÕ¤±¤È¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¸åÆ£¤â¡Ö¤¢¤¿¤·¤â¤½¤¦¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤«»ñ³Ê¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö»ä¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÊª¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¸åÆ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂ¿Ê¬¿¿µÕ¡Ê¤ÎÀ³Ê¡Ë¡×¤ÈÈ¿±þ¡£ÇðÌÚ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¸«¤¿¤éÈáÌÄ¾å¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡¢ÎëÌÚ¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
