¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¤¬4Ãå¡¡¿û¸¶ÌÀ¡ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¡þÂè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é7ºÐ¤Î³ÆÀ¤Âå¤ÎÀº±Ô¤¬µþÅÔ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½¸¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦G1¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¤Ï4Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ³¾è¤·¤¿¿û¸¶ÌÀ¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÉáÄÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤ÌÌ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¾Ç¤é¤º¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏµÍ¤á¤Æ¤¤¿¤·¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹¶¤á¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£G1¤ÇÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÇÏ¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Þ¥¤¥ëCS¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤Î1984Ç¯¤ËÁÏÀß¡£Æ±Ç¯¤ÈÍâÇ¯¤ò¥Ë¥Û¥ó¥Ô¥í¥¦¥¤¥Ê¡¼¤¬Ï¢ÇÆ¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¥À¥¤¥¿¥¯¥Ø¥ê¥ª¥¹¡¢¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£