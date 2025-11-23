ÀîºêF¤¬GK°ÂÆ£½Ù²ð¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡Ä17Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ªÊÌ¤ì¡ÖÆ±¤¸¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï23Æü¡¢GK°ÂÆ£½Ù²ð¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î°ÂÆ£¤Ï¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2011Ç¯5·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ø1Ç¯´Ö¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸ø¼°Àï10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Éüµ¢¸å¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥µ¥ÖGK¤È¤·¤ÆÌò³ä¤òÁ´¤¦¡£17Ç¯´Ö¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì°Ê³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È23Ç¯´Ö¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï17Ç¯´Ö¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£17Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬»à¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤³¤Î¾ì¤À¤±¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¤´Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¿Í¤È´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤´Êó¹ð¤ËÎ±¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¡£2013Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¥×¥íÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ä¤ê2»î¹ç¤â¡¢°ú¤Â³¤Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£23Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
