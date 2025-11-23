SUPER JUNIOR¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È¸µºÊ¡É¤ÈºÆ²ñ¡ªÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¡ÚPHOTO¡Û
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥Ò¥Á¥ç¥ë¤¬¡¢¡È¸µºÊ¡É¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥Á¥ç¥ë¡¢¾×·â¤Î¼êÁê·ë²Ì¡Ö"1²óÌÜ"¤Î·ëº§¤Ï¡Ä¡×
11·î23Æü¡¢¥Ò¥Á¥ç¥ë¤Ï¡Ö11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¡¦¥¯¥ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¥Á¥§¥ê¡¼¤ª·»¤µ¤ó¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤¡£³§¸µµ¤¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥Á¥ç¥ë¤¬²¾ÁÛ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡½ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¿¤Á·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡È¸µºÊ¡É¤Î¥Ñ¥Õ¡¦¥¯¥ª¤È¼Ì¤ë»Ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþÃËÈþ½÷¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤»¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¤ÏSUPER JUNIOR¤Î¥¤¥§¥½¥ó¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥Á¥ç¥ë¤Ïµî¤ë2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBC¥¨¥Ö¥ê¥ï¥ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¿¤Á·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿ À¤³¦ÈÇ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¥Ñ¥Õ¡¦¥¯¥ª¤È²¾ÁÛÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
Åö»þ¡¢´üÂÔ°Ê¾å¤Î´Ø·¸À¤òÈäÏª¤·¡¢³Æ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥Á¥ç¥ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ª·»¤µ¤ó¡Ù¡Ø¥¢¥é¥Õ¥©¡¼Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹Æüµ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±éÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¡¢SUPER JUNIOR¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥½¥¦¥ë²å»³¡Ê¥¢¥µ¥ó¡ËÉÂ±¡¤Ë¤¬¤ó´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1070Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£
¡þ¥Ò¥Á¥ç¥ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1983Ç¯7·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¹¾¸¶Æ»½Ð¿È¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÌó3Ç¯´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2005Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤½¤ì¤«¤é8¥«·î¸å¤ËK-POP¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÈþ·Á´é¤È¼«Í³ËÛÊü¤ÊÀ³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤½¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¡¢¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡£2020Ç¯1·î¤ËTWICE¡¦¥â¥â¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿¤¬¡¢2021Ç¯7·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¡£