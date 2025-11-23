¡Ú¿·ÇÏ/µþÅÔ5R¡ÛÃÇÁ³¿Íµ¤¥¹¥«¥¤¥¹¥×¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V
¡¡11·î23Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥«¥¤¥¹¥×¥ì¥ó¥À¡¼¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2.1/2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥µ¥È¥Î¥¢¥°¡¼¥É¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦Æ£¸¶±Ñ¾¼¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥²¥Õ¥£¥ª¥ó¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÄÔÌîÂÙÇ·¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:47.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡C.¥Ç¥à¡¼¥íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥«¥¤¥¹¥×¥ì¥ó¥À¡¼¤¬ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÁ°È¾¤«¤é¤¸¤ï¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¤¯·Á¤ÇÀèÆ¬¤Ø¡£ÈÖ¼ê°Ê²¼¤ÈÊÂÁö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÀèÆ¬¤ò¼é¤ê¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤ä¤ä¸·¤·¤¤·Á¤«¤È¤â»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥°¥Ã¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤ë·Á¤Ç¤Î´°¾¡¡£Ã±¾¡1.5ÇÜ¤Î»Ù»ý¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤È±þ¤¨¤¿¡£
¥¹¥«¥¤¥¹¥×¥ì¥ó¥À¡¼¡¡1Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷¡Ë
Éã¡§¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢
Êì¡§¥á¥¸¥í¥¹¥×¥ì¥ó¥À¡¼
ÊìÉã¡§¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹
ÇÏ¼ç¡§¥·¥ë¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§¥ì¥¤¥¯¥ô¥£¥é¥Õ¥¡¡¼¥à