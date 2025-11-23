¡Ú¤Ù¤é¤Ü¤¦¡¡Âç²Ï³¨¡Ê¤Ù¤é¤Ü¤¦³¨¡Ë¡ÛÂè44ÏÃ¡È¼·¤ÄÀ±¤ÎÎ¶¡É¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º½¸·ë¡¡¾×·âÅ¸³«¤ËÁûÁ³
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê29¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ÎÂè45ÏÃ¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Á°²ó¤ÎËÜÊÔ¥é¥¹¥È¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ä¡£¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÂè44ÏÃ¤Ï¡Ö¶õÈô¤Ö¸»Æâ¡×¡£ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹Ì½ñÆ²¤ÇËÜ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢½ÙÉÜÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÄç°ì¡Ê°æ¾åË§Íº¡Ë¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤¬¸½¤ì¤ë¡£Äç°ì¤Ï¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁêÎÉÂü¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¸»Æâ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¼Çò¡Ê»³Ãæ Áï¡Ë¤äÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡¢½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¤é¤È²ñ¤¤¡¢¸»Æâ¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡Ä¡£°ìÊý¡¢²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤ÏµÈ¸¶¤Ç¡¢ËÜ²°¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÉ¼ê¤ËÍ·¤ó¤À½ç¤Ë»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤È¹ë¸ì¤·ºÂÉß¤Ç»æ²Ö¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ÆÊ¿²ì¸»Æâ¤ÎÉü½²¤¬¡Ä¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼·¤ÄÀ±¤ÎÎ¶¡×¤ÎÊ¸»ú¤«¤éÄÕ½Å¤ÈºÊ¡¦¤Æ¤¤¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸»Æâ¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¹öÃæ»à¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¸»Æâ¤¬¡¢¼Â¤ÏÃ¦¹ö¤·¤ÆÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤¬¼£¤á¤Æ¤¤¤¿ÁêÎÉ¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£²ÎËû¤È¤ÎÆÍÁ³¤Î·èÊÌ¤ËÄÀ¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Ëº¹¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸÷¤ê¡£»Ò¤ò¼º¤¤À¸¤¤ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Æ¤¤¤ÎÌÜ¤Ë¤âÀ¸µ¤¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆËÛÁö¤¹¤ëÄÕ½Å¤Ëµººî¡Ö°ì¿Í¸¯ÐúÑ´ÀÐ¶¶¡×¤¬Æ¿Ì¾¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤ò½ñ¤±¤ë¤Î¤Ï¸»ÆâÀèÀ¸¤·¤«¤¤¤Í¤¨¡×
¡¡»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Î¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áþ¤¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Ë°Õ¼¡¤ÎÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿»°±º¡Ê¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ë¡¢Äê¿®¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë·ª»³¡ÊÅèÅÄµ×ºî¡Ë¡¢²ÐÉÕÅðÂ±²þÊý¤ÎÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂç±ü¤ÎºÇ¹âÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹â³Ù¡ÊÉÚ±Ê°¦¡Ë¡£¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤ÌÌ¡¹¤¬ÄÃºÂ¤·¡¢ÄÕ½Å¤ò·Þ¤¤Æþ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤ËÊüÁ÷Ãæ¤«¤é¡Ö²¿¤È¤¤¤¦Å¸³«¡ª¡×¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º½¸·ë¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢À¨¤¤·ã¥¢¥ÄÅ¸³«¤À¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È´¿´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¾å¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²È´ð¡Ê±üÃÒºÈ¡Ë¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¡Ö»à¤ò¸Æ¤Ö¼êÂÞ¡×¤òÄÕ½Å¤Ë¸«¤»Äê¿®¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤À¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¡£²æ¤é¤È¤È¤â¤ËµØ¤òÆ¤¤¿¤Ì¤«¡£¤½¤Ê¤¿¤È¤Æ¿´°ì¤Ä¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¡½¡½¡£
¡¡ÄÕ½Å¤ÈÅþÃå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿5¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¸»Æâ¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ö¼·¤ÄÀ±¤ÎÎ¶¡×¤Ê¤Î¤«¡£ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¶Ã¤¤Î¶»¥¢¥ÄÅ¸³«¤òÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè45ÏÃ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÌ¾¤Ï¼Ì³Ú¡×¡£
¡¡¡þÀÐ°æ¡¡Æ»»Ò¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤ß¤Á¤³¡Ë³¨ÉÁ¤¡£ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£À¶ÌîºÚÌ¾¤È¾¾²¼Æà½ï¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÃëÂÓ¥É¥é¥Þ¡Ö¥È¥Ã¥È¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ê2017Ç¯10·î´ü¡Ë·àÃæ²è¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£¡ÖALL¡¡OF¡¡SHOHEI¡¡2023¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¼Ì¿¿½¸¡×¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥Á¡¡URAWA¡¡REDS¡¡2023¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÆÃ½¸¹æ¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÂç²Ï³¨Ï¢ºÜ¤Ï¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê4Ç¯ÌÜ¡£