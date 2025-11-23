¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡Û¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ï10Ãå¡¡ÌÚÂ¼»Õ¡ÖÄ´¶µ¤¬·ë²ÌÅª¤Ë´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þÂè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¡¡µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡Ë
¡¡3ºÐ¤«¤é7ºÐ¤Î³ÆÀ¤Âå¤ÎÀº±Ô¤¬µþÅÔ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ë½¸¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ë¤ÎÄºÅÀ¤òÁè¤¦G1¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±¾¡8ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¤Ï10Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼»Õ¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¶µ¤¬·ë²ÌÅª¤Ë´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÃ±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Å¸³«¤ÇÂ«¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º´°¾¡¡£Ä«ÆüÇÕFS¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¡¢°ÂÅÄµÇ°¤ËÂ³¤¯4¤ÄÌÜ¤ÎG1À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£·ãÀï¤ÎÃæ¡¢2Ãå¤Ë¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢3Ãå¤Ë¤Ï15ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥Þ¥¤¥ëCS¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤Î1984Ç¯¤ËÁÏÀß¡£Æ±Ç¯¤ÈÍâÇ¯¤ò¥Ë¥Û¥ó¥Ô¥í¥¦¥¤¥Ê¡¼¤¬Ï¢ÇÆ¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¤¬°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¥À¥¤¥¿¥¯¥Ø¥ê¥ª¥¹¡¢¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥À¥¤¥ï¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£