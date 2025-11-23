¡È¥«¥Ã¥×¥ë¡ÉÊ¡»ÎÁóÂÁ¡õÊ¡¸¶ÍÚ¡¢Âçºå¤ÎÌî³°¤Ç¥¥å¥ó¤Ê»ÅÁðÏ¢È¯¡¡ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¥Ï¥Ë¥«¥ß¡¢Ë½Ïª¤ÇÀÖÌÌ
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤¬23Æü¡¢Âçºå¡¦Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±ØÁ°¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ð¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î±Ç²è¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±Ç²è¶½¹ÔÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¡×¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Åß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê¡»Î¡¢Ê¡¸¶¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿Ü±Ê·Ã¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤ÈÎø¿Í¤ÎÌÚ²¼°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ÎÅ·Ê¸¤ÎËÜ¤äË¾±ó¶À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Ä«¡¢°¡»Ò¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡¢·Ã¤Ï´ã¶À¤ò³°¤·¡¢È±¤òÊø¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Èà¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¡¢·»¡¦¿Ü±ÊÎÃ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê½ä¤ê¹ç¤¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¶¦±é¤Ï¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢Travis Japan¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¤é¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀÚ¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡£¶»¤¬¥¥å¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤Ç¤âÊ¡»Î¡õÊ¡¸¶¤Î·àÃæ¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÌÜ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤Ï¤Ë¤«¤ß¡¢¥È¡¼¥¯¤ÇÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¥¥å¥ó¡É¤Ê¥·¡¼¥óÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡¸¶¤ÏÊ¡»Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Õ³°¤È¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëÊý¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢»£±ÆÃæ¤ËÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Í¥³¤Î¤Í¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤ò¤Û¤°¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ê¡»Î¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡¼¡×¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¡¸¶¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÃæÈ×¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈË½Ïª¡£Ê¡»Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
