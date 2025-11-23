Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´ØÀ¾ÊÛ¡¡¤Ê¤ó¤Ð±ØÁ°¤Çµ¤¤µ¤¯¤Ë¡Ö¤¹¤°¤½¤³¤é¤Ø¤ó¡×¤Î»×¤¤½Ð¥È¡¼¥¯¤â
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤¬23Æü¡¢Âçºå¡¦Æî³¤¤Ê¤ó¤Ð±ØÁ°¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡Ê12·î19Æü¸ø³«¡Ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¤Ê¤ó¤Ð±ØÁ°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ê¡»ÎÁóÂÁ¡õÊ¡¸¶ÍÚ
¡¡¤Ê¤ó¤Ð¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤Î±Ç²è¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±Ç²è¶½¹ÔÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¡×¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Åß¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢Ê¡»Î¡¢Ê¡¸¶¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾ÊÛ¤ò¤Þ¤¸¤¨¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡»Î¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£¡Ö¤à¤º¤«¤·¤¤¤ï¡¼¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´ØÀ¾ÊÛ¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¡×¤È¾è¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡ÊÉ¸½à¸ì¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡Ê¡¸¶¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤òÂçºå¤Ç»£±Æ¡£Ê¡»Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¯¡¢ÊÌºîÉÊ¤Î»£±Æ¤ÎºÝ¡¢¤Ê¤ó¤Ð¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î¤Ø¤ó¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¹¤°¤½¤³¤é¤Ø¤ó¡×¤Èµ¤¤µ¤¯¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¡ØÉö¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤ó¤Ð¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿Í´Ö¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨±Ç²è¤ä¤Ç¡ª¸«¤Æ¤Ê¡ª¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¡£»Ê²ñ¼Ô¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«ºÇ¸å¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¿Ü±Ê·Ã¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤ÈÎø¿Í¤ÎÌÚ²¼°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ÎÅ·Ê¸¤ÎËÜ¤äË¾±ó¶À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Ä«¡¢°¡»Ò¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡¢·Ã¤Ï´ã¶À¤ò³°¤·¡¢È±¤òÊø¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Èà¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÄï¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤¿¡¢·»¡¦¿Ü±ÊÎÃ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë´ñÀ×Åª¤Ê½ä¤ê¹ç¤¤¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£¶¦±é¤Ï¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¡¢Travis Japan¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¤é¡£
