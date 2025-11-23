¥»¥ë¥ô¥©ー¥¯¤Î¿·ºî¥ëー¥¸¥å¡ØRouge O¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ♡
¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥»¥ë¥ô¥©ー¥¯¡×¤¬¡¢11·î29Æü(ÅÚ)¤ËÉ½»²Æ»¤Ç¿·ºî¥ê¥Ã¥×¡ØRouge O¡Ê¥ëー¥¸¥å¥ªー¡Ë¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥ß¥åー¥Æ¥Ã¥É¥°¥í¥¦¤Î¼Á´¶¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÉ½¾ð¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëRouge O¤Ï¡¢¿°¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´ÍÑ°Õ♡
Rouge O¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¶õ´Ö
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Öseeen¡×¤Ç¤Ï¡¢Rouge OÁ´¿§¤ò¼«Í³¤Ë»î¤»¤ë¥»¥ë¥Õ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ¡£¼«Ê¬¤ÎÈ©¥Èー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿§¤Î¤Ê¤¸¤ß¤ä¡¢¥ß¥åー¥Æ¥Ã¥É¥°¥í¥¦¤Î¼Á´¶¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Î¤«¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¿§ºÌ¤äµ±¤¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÁ´¿È¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò♡
Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÁ´°÷¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¸ø¼°SNS¡¦LINE¥Õ¥©¥íー¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ëRouge O¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤äÀ½ÉÊ¤Ê¤É¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢SNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥¿¥°¡Ö#¥ëー¥¸¥å¥ªー¥âー¥á¥ó¥È ¡Ü #Celvoke¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥®¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¸å¤ËÄ¾±ÄÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤â¤â¤é¤¨¤ë´ò¤·¤¤ÆÃÅµÉÕ¤¤Ç¤¹¢ö
Rouge O¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÈÈÎÇä¾ðÊó
Rouge O¤ÏÄêÈÖ5¿§¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÂÄê3¿§¤ÎÁ´8¿§Å¸³«¡£²Á³Ê¤Ï³Æ4,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹ØÆþ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥»¥ë¥ô¥©ー¥¯Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñÈ¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¡£¿°¤Ë¤¸¤ó¤ï¤ê¤Ê¤¸¤à¥ß¥åー¥Æ¥Ã¥É¥°¥í¥¦¤Î¼Á´¶¤È¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÉ½¾ð¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ËÆÃÊÌ´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹♡
¥»¥ë¥ô¥©ー¥¯¤ÎRouge O¤ÇÉ½¾ð¤ËºÌ¤ê¤ò♡
2025Ç¯¤Î¿·ºî¥ê¥Ã¥×¡ØRouge O¡Ù¤Ï¡¢¿°¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë²ñÏÃ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òË¤«¤ËºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
11·î29Æü(ÅÚ)¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë»î¤»¤ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¹ë²ÚÆÃÅµ¤ÇRouge O¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥»¥ë¥ô¥©ー¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤¤È¯¿§¤È¼Á´¶¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¾®¤µ¤Êµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡