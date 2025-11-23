ËÌ¹áÆá¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×½Ð±é¤Ø¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬Âô»³¡Ä¤½¤ÎÊ¬ÆÀ¤¿¹¬¤»¤ÏÂ¾¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê¤â¤Î¡×
½÷Í¥¤ÎËÌ¹áÆá¡Ê28¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ðÃÎ¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü11·î24Æü¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè41²ó¤«¤éÃÎ»ö¤ÎÌ¼¹¾Æ£¥ê¥èÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬Âô»³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÊ¬ÆÀ¤¿¹¬¤»¤ÏÂ¾¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¼¤Ò³§ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÃåÊª»Ñ¤Ç¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ÈºÊ¡¦¥»¥Ä¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¢·î¾È»û¤Î¶Æâ¤Ë¤¿¤¿¤º¤à¡¢Âçµµ¤ÎÀÐÁü¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£