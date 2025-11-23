G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤¬ÊÆ¹ñ¤Î°µÎÏ¤ËÂÑ¤¨³«Ëë½éÆü¤Ë¶¦Æ±Àë¸À¤òºÎÂò
Âè20²óG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ê20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡Ë¤¬22Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥é¥â¥é¹ñºÝ´Ø·¸¡¦¶¨ÎÏÁê¤ÏÆ±Æü¸á¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö»²²Ã¹ñ¤Ï²ñµÄ¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊµÄÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¡¢¼óÇ¾Àë¸À¤òºÎÂò¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
G20¤¬³«Ëë½éÆü¤Ë¼óÇ¾Àë¸À¤òºÎÂò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ºßÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÊÆ¹ñÂç»È´Û¤Ï²ñµÄ¤Î³«ºÅ¤òÁ°¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñÈ´¤¤ÇG20¤Ç¤Î¹ç°Õ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¤ëÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤¿¤¿¤á¡¢È¯¸À¤Î»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¶¼°Ò¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àë¸À¤Ë¤ÏÂ¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¶¯²½¤Ë¤è¤ë¡¢ÊñÀÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸Â¥¿Ê¤Ê¤É122¹àÌÜ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÅýÎÎÉÜÊóÆ»´±¤Ï¡¢¡ÖÀë¸À¤¬½çÄ´¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï³Æ¹ñ¤¬¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¤Ï¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÂç²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ¤â¡¢È¯Å¸ÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¾å¤Ç¸ÉÎ©¤·¤ÆÊâ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÏÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÏÍèÇ¯¡¢G20¤ÎÎØÈÖµÄÄ¹¹ñ¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÏºßÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÊÆ¹ñÂç»È´Û¤ÎÎ×»þÂåÍýÂç»È¤òÇÉ¸¯¤·¤ÆÎØÈÖµÄÄ¹¹ñ¸òÂØ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤»¤ë·×²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·×²è¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÈÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë