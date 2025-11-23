ÍèÇ¯1·îËö¤Ç65ºÐ¡£º£¸å¤â¸ÛÍÑ±äÄ¹¤ÇÆ¯¤¯Í½Äê¡£65ºÐ¤«¤é¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤âÆ±ÍÍ¤Ë·«¤ê²¼¤²¤¹¤ë¤«Çº¤ß¤Þ¤¹
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î·«¤ê²¼¤²¼õµë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶âÊÌ¡¹¤Ë·«¤ê²¼¤²ÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò°ì½ï¤Ë·«¤ê²¼¤²¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·«¤ê²¼¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê0.7¡óÁý³Û¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤òÀ¸³¶¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤··«¤ê²¼¤²¼õµë¤Ë¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ÃµëÇ¯¶â³Û¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤¬20Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢À¸·×¤ò°ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ä65ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃµëÇ¯¶â³Û¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤¹¤ë¤È¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÃµëÇ¯¶â³Û¤Ï¾å¾è¤»¤µ¤ì¤º¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²ÃµëÇ¯¶â¤Ï·«¤ê²¼¤²¼õµë¤Ë¤è¤êÁý³Û¤â¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¿¶ÂØ²Ã»»¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÃµëÇ¯¶â³Û¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬20Ç¯°Ê¾å¤Ê¤¤ÇÛ¶ö¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÃµëÇ¯¶â³Û¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¡¢²ÃµëÇ¯¶â³Û¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¡¢°ìÄê¤Î´ð½à¤ÇÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î³Û¤Ë¿¶ÂØ²Ã»»¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤¹¤ë¤È¡¢¿¶ÂØ²Ã»»¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿¶ÂØ²Ã»»¤Ï·«¤ê²¼¤²¤Ë¤è¤êÁý³Û¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡Ö¼ýÆþÅª¤Ë¤ÏµëÎÁ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤º¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤Î¤ß¤ÇÀ¸³è¤òÏÅ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãí°ÕÅÀ¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç·«¤ê²¼¤²¤¹¤ë¤È¡¢Ï·¸å¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
