¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤òºîÊ¸¤Ç¡Ä¡Ø¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡ÙÆ¯¤¯¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¼ø¾Þ¼° Æþ¾Þ¼Ô¤é¤òÉ½¾´
¡¡¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Î23Æü¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÃæÆü¥Ûー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤òºîÊ¸¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Åì³¤¤í¤¦¤¤ó¤¬ËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï3200ÄÌ¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢°ìÈÌ¤Î3ÉôÌç¤ÎÆþ¾Þ¼Ô¤é¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤ÏÅì³¤¥é¥¸¥ª¤Ç¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤òÌ³¤á¤ë¿ÀÌî»°»Þ¤µ¤ó¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿²ÈÂ²¤¬ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£