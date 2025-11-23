ÂÀÅÄ·Ù»¡½ð

£²£²Æü¡¢ÂÀÅÄ»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£·£°ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¸¶ß·ÊÝµ¹¤µ¤ó¡Ê£·£°¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸¶ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢£²£²Æü¸á¸å£¸»þ¤´¤í¡¢ÂÀÅÄ»Ô¤Î¹ñÆ»£³£µ£´¹æ¤Î¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ç£Õ¥¿ー¥ó¤·¤¿ºÝ¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤­¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸¶ß·¤µ¤ó¤ÏÁ´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÂÀÅÄ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó£±»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÀªºê»Ô¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¡Ê£²£´¡Ë¤âµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦£²¼ÖÀþ¤Î¸òÄÌÎÌ¤ÎÂ¿¤¤½½»úÏ©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£