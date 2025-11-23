¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¿ÀÈëÅª¡×±§Ãè¤«¤é»£±Æà¥ª¡¼¥í¥é¤ÎÃæ¤«¤é¾º¤ë¤ª·îÍÍáÆ°²è¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¡Ä¡×±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æ¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð
ISS¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¿ÀÈëÅª¤ÊÆ°²è
¡¡±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤¬X¤Ç¡¢±§Ãè¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¥ª¡¼¥í¥é¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤ÎÃæ¤«¤é¾º¤ë¤ª·îÍÍ¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥í¥é¤ÎÍÅÀº¤¿¤Á¤ÎÈþ¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤Ë¸«¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¤¢¤é¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Í!»ä¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤·¤é?¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ª·îÍÍ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö±§Ãè¤ÏÈþ¤·¤¤Êª¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤âµ¤·¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤«¤éÄ¯¤á¤¿ÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤ò¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤È¶¦Í¡£ÍÉ¤ì¤ë¥ª¡¼¥í¥é¤ÎÂÓ¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë·î¤¬´é¤ò½Ð¤¹¸÷·Ê¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤ÏÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤à±§Ãè¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Ö´Öá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¸½¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¤ÎÃæ¤«¤é¤Î·î¤Î½Ð¡¡¤Ê¤ó¤Æ¿ÀÈëÅª²¿¤Ç¤·¤ç¤¦!¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ê¤ó¤«À¨¤¤¡Ä¡Ê¸ì×ÃÎÏ¡Ä¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìý°æ¤µ¤ó¤Ï8·î¤«¤éISS¤ËÈ¾Ç¯´ÖÂÚºßÍ½Äê¤Ç¡¢º£¸å¤â±§Ãè¤«¤é¸«¤¿ÃÏµå¤äÅ·ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤òX¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£