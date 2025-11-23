½©À²¤ì¡¢¿À½Ã¡Ö¥¬¥á¡×ÌöÆ°¡¡·§ËÜ¡¦È¬ÂåÌ¯¸«º×¡¢16Ëü¿ÍÌ¥Î»
¡¡¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ¬ÂåÌ¯¸«º×¡×¤Î¿À¹¬¹ÔÎó¤¬23Æü¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£½©À²¤ì¤Î²¼¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Îº×Îé³¨´¬¤òºÆ¸½¤·¤¿40¤Î½Ð¤·Êª¤¬»ÔÃæ¿´Éô¤òÎý¤êÊâ¤¡¢´ÑµÒÌó16Ëü¿Í¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡È¬Âå¿À¼Ò¡ÊÌ¯¸«µÜ¡Ë¤Î½©µ¨Âçº×¤Ç¡¢Ìó390Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¹ÔÎó¤Ë¤Ï1700¿Í¤¬»²²Ã¡£µì¾ë²¼Ä®¤Î³ÆÄ®¤¬¼é¤ê·Ñ¤°¹ë²Ú°¼(¤±¤ó)à¥(¤é¤ó)¤Ê³Þ(¤«¤µ)ËÈ(¤Ü¤³)¡¢µµ¤È¼Ø¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¿À½Ã¡Öµµ(¤)¼Ø(¤À)¡×¡ÊÄÌ¾Î¥¬¥á¡Ë¡¢»â»Ò¤Ê¤É¤¬1¡¦5¥¥í¤ÎÎó¤òÀ®¤·¡¢±ö²°È¬È¨µÜ¤«¤éÈ¬Âå¿À¼Ò¤Þ¤Ç¤ÎÌó6¥¥í¤ò½ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Î±éÉñ²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëÅÖ(¤È)ºê(¤µ¤¤Î)²Ï(¤«¤ï)¸¶(¤é)¤Ï8·î¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤ÇÅÚº½¤¬ÂÏÀÑ¤·¡¢Éüµìºî¶È¤ò·Ð¤Æ´ÑÍ÷ÀÊ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤âÈïºÒ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢Áá´üÉü¶½¤ò´ê¤¤¡¢¥¬¥á¤ä¾þ¤êÇÏ¤¬¿å¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤Æ·ã¤·¤¯Æ°¤²ó¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÀ¹¤ó¤ËÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë