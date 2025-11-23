¡Ö¤É¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¡×¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¿ÍMF¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¶¯Ä´¡ª ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï»¿¼¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦Ç½ÎÏ¤È¡¢¶ÐÊÙ¤µ¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤Îºä¸µÃ£Íµ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÂè16Àá¤Ç¡¢¼ó°Ì¤Î¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇWBA¤ÈÂÐÀï¡£ºä¸µ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤Ê¤«¡¢£²ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¤â¡¢£³¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ£³¡Ý£²¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCoventry Telegraph¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»î¹çÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¿ÍMF¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦»¿¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤âÊªÀÅ¤«¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¡¢½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤¬¥¿¥Ä¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¬»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Åö½é¤«¤é¡¢Èà¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°·¤¦Ç½ÎÏ¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î¶ÐÊÙ¤µ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä¸µ¤Ï»Ø´ø´±¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
