¡Ú¶áµ¦¤ÎÅ·µ¤¡Û£³Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î£²£´Æü¡Ê·î¡Ë¤â¤ª½Ð¤«¤±ÆüÏÂ¡ªÆü¤¶¤·¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±¤Ï¡È±«¤Î¤Á²«º½¡É¤«¡©
¡¡£³Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î£±£±·î£²£´Æü¡Ê·î¡¦¿¶ÂØµÙÆü¡Ë¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢¹Ô³ÚÆüÏÂ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ÈÍÕ¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¹ÈÍÕ¼í¤ê¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï»Í¹ñ¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤Ç¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉô¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¸áÁ°Ãæ¤«¤é±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÃæÉô¤ÈÆîÉô¤â¸á¸å¤ÏÂ¿¾¯±À¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüÃæ¤ÏÆü¤¶¤·¤¬ÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¤Î½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î£²£µÆü¡Ê²Ð¡Ë¤ÏÄãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤Î¤¢¤È¤Ï¡Ö²«º½¡×¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÃÂ©¤Ê¤É¸ÆµÛ´ï·Ï¤Î¼À´µ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤ÎÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¡¢µ¨Àá¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ÀÄ«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¹þ¤àÆü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõ¤Ç¤ÎÄ´À°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£