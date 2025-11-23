ÂçÃ«æÆÊ¿¡¦»³ËÜÍ³¿¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ë¤Ï¡ÖWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ËÜ²»¤òÅÇÏª
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬14Æü¡¢ABEMAÆÈÀê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ûÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ï?
2026Ç¯½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖWBC¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Æ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÇÈà¤é¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢Áª¼ê¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ÊËÜ²»¤òÅÇÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÁª¼ê¤ò¥±¥¬¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2026Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Î©¾ì¤«¤é¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢ABEMA¡ß¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ûÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ï?
2026Ç¯½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖWBC¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Æ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÇÈà¤é¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢Áª¼ê¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ÊËÜ²»¤òÅÇÏª¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤Ï¡¢ABEMA¡ß¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡£