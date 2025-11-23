À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤¬¥Õ¥¡¥ó´¶¤Ç¹æµã¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤È´¶·ã¡×ÊÆÄ©Àï¤Ø·è°Õ¿·¤¿
¡¡À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖLIONS¡¡THANKS¡¡FESTA¡¡2025¡×¤¬23Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡º£°æ¤ÏÆ±¤¸¤¯Âç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¸ß¤¤¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÂÐ·è¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¨¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡È¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤Ã¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÇØÃæ¤òÄ¾ÀÜ²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÇ¯¡¹¡¢ËÍ¤Î¡Ê±þ±ç¡Ë¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤ËÁý¤¨¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤â¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿¤ê¡¢¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æµå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤È´¶·ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤óÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢ÃÑ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤Í¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¡¢²þ¤á¤ÆÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£