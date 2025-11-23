Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦¸«Éí»ÔÄ¹Áªµó¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¸½¿¦¤Î°ðÅÄÎ¼¤µ¤ó¤¬ÌµÅêÉ¼¤Ç£²´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤Ð¤ó¤¶ー¤¤¡×

23Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¸«Éí»ÔÄ¹Áª¤Ç2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¤Ç¸½¿¦¤Î°ðÅÄÎ¼¤µ¤ó(54)¤Ç¤¹¡£Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï¸á¸å5»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤ËÎ©¸õÊä¤Ï¤Ê¤¯°ðÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌµÅêÉ¼¤Ç¤ÎºÆÁª¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚºÆÁª¤ò·è¤á¤¿°ðÅÄÎ¼»á¡Û
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«Éí¤Î³¹¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÂÐ±þ¤·»º¶È¤È»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£