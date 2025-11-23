»³²¼ÃÒµ×¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡©¡Ö¤¹¤´¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖANOTHER¡¡SKY¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢»³²¼¤¬¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ËÄ¹´üÂÚºß¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¡¢µ®½Å¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÄ¹´ü¤Î±éµ»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï½é¤á¤Æº£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é¤á¤ÆÉ´²ßÅ¹¤ò½ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢3¸Ä¤¯¤é¤¤½ä¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡£É´²ßÅ¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¶äºÂ¤Ç¤¹ÃÏ²¼¤«¤é¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó²¼¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¾ï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¤¹¤´¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¥Á¡¼¥à¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¤Þ¤±¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÇã¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹³«¤±¤ë¤È¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£