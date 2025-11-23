¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡4Æü´Ö³«ºÅ¡ÛÃÏ¸µ¡¦Í²ìÃ£Ìé¡¡Í¥½Ð¤Ø¾¡Éé¶î¤±¡ÖºÇ¶á¤Î¸ÍÅÄ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¡×
¡¡¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¤Î4Æü´Ö³«ºÅ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¥¬¥¤¥ÉÇÕ¡×¤Ï¡¢23Æü¤Ë2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁª¼êÈÉÄ¹¤ÎÂçÌò¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤ÎÍ²ìÃ£Ìé¡Ê40¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¡¢½éÆü4¡¢3Ãå¤Ç·Þ¤¨¤¿2ÆüÌÜ1²ó¾è¤ê¤Î4R¤ÇÀä¹¥¤Î4¥«¥É¤«¤é·þ¤ê°ìµ¤¡£ÂÔË¾¤Î¥·¥ê¡¼¥º½éÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à59¹æµ¡¤Ë¡ÖÅ¸¼¨¹ÒÁö¤«¤é¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¸ÍÅÄ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Î¼ê±þ¤¨¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂâ·Á¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¾õÂÖ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤ë»×¤¦¡×¤ÈÈùÄ´À°¤ÎÃÊ³¬¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ÍÅÄ¤Îº£¸å¤ÎÄ´À°¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤Û¤É¤Î¹¥´¶¿¨¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤ÆÆÀÅÀÎ¨7.00¤Ç±ÊÅÄ½¨Æó¡¢Ê¡Íè¹ä¤ÈÊÂ¤Ö11°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¥Ü¡¼¥À¡¼¤ò8.00¤Ë¿äÄê¤¹¤ì¤Ð3ÆüÌÜ1R¡Ê2¹æÄú¡Ë¤È10R¡Ê1¹æÄú¡Ë¤Ï1¡¢2Ãå°Ê¾å¤¬¾ò·ï¤Î¾¡Éé¶î¤±¤È¤Ê¤ë¡£·è¤·¤Æ³Ú¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃÏ¸µ¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤â¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¹îÉþ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£