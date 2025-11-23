µð¿Í¡¦Ä¹Ìî¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ºäËÜ¤âÎÞ¡¡3·î¤ÎOPÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤âÈ¯É½
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡16Ç¯´Ö¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë±ÇÁü¤È¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÏÄ¹Ìî¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤Ç¤ªÎ©¤ÁÂæ·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¡£ÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¸«¹û¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡Ê1Ç¯ÌÜ¤Î¡Ë¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢Åö»þÁª¼ê¤À¤Ã¤¿°¤Éô¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ÈÂç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤ÎÎÏ¤Î¸»¤Ç¤·¤¿¡£À¼±ç¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÍèÇ¯¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¡£¹â¶¶Í³¿»á¡¢Â¼ÅÄ½¤°ìDeNA2·³´ÆÆÄ¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌî¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÁª¼ê¤òÂåÉ½¤·¤ÆºäËÜ¤¬ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é²ÖÂ«¤òÅÏ¤¹¤È¡¢Ä¹Ìî¤â¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤ºÎÞ¡£ºÇ¸å¤Ï±þ±ç²Î¤È¤È¤â¤Ë¾ìÆâ¤ò°ì¼þ¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¶Á¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Ä¹Ìî¡×¥³¡¼¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Æ¹¾å¤²¤Ç¤ÏºÇ½é¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²¬ËÜ¤ò°ú¤¹þ¤ßÆ¹¾å¤²¤µ¤»¤ë¡È¤é¤·¤µ¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£Ä¹Ìî¤ÏÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸7²óÃè¤ËÉñ¤¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Ï3·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÆüÄø¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¹¤ë¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£