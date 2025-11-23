¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡Ö¤ªÄí¡©¸ø±à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×¹©Æ£ÀÅ¹á¡¡¼«ÂðÄí¤Ç°¦¸¤¶î¤±²ó¤ëÆ°²è¤Ë¶ÄÅ·¤ÎÀ¼Â³¡¹¡ÖÄí¤¬³¨²è¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¹¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬£²£³Æü¡¢£Ó£Î£Ó¤ËÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£°¦¸¤¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÄí¤ò¶î¤±²ó¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥à¤Á¤ã¤ó¤È¥¨¥È¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ªÃã¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄí¤òÄ¯¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡¡¡¡¥ë¥ó¤È¥Ó¥Ó¤Ï¤ª¹½¤¤¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÈþ¤·¤¤Íî¤ÁÍÕ¤¬ºÌ¤ë¹Âç¤ÊÄí¤ò¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë°¦¸¤¤¿¤Á¤¬Áö¤ê²ó¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÍ·¤ó¤À¸å¤ÎÄí¤Ç¡¢¹©Æ£¤¬¡Ö¤¦¤ï¤ï¡Á¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¡Ä¥¢¥Ï¥Ï¥Ï¡ª¡×¡Ö¤¢¡Á¤¢¡¢¥Þ¥¸¤«¡Á¡¢¥À¥á¤À¤³¤ê¤ã¡×¤Ê¤É¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿¢Êª¤ò¿¢¤¨Ä¾¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°²è¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡Ö¤ªÄí¡©¸ø±à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©£÷£÷£÷¡×¡Ö¤ªÄí¤¬³¨²è¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¼«Âð¤ÎÄí¤Ê¤Î¡©¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¤¤¡×¡ÖÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¯¤Æ¡¡Íî¤ÁÍÕ¤Îå°Ýß¡×¡ÖÍî¤ÁÍÕ¤ÎºÌ¤ê¤¬³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤♥¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡¼¡×¡ÖÍî¤ÁÍÕ¤¬ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÍî¤ÁÍÕ¤Ç¤¹¤éÁÇÅ¨¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¤ªÄí¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£