ËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢É×¤Èµ×¡¹¤Î¡È²Æì¤½¤Ð¡É¤ò´®Ç½¡ÖÌîºÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£É×¡¦Æô»Ò¾¡µª¤µ¤ó¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²Æì¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢¤ª½Ð³Ý¤±¥³¡¼¥Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë²Æì¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼ç¿Í¤¬Ä´¤Ù¤¿¤ªÅ¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç²Æì¤½¤Ð²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼ç¿Í¤Ï²Æì¤½¤Ð¡£¡×¡Ö»ä¤ÏÌîºÚ¤½¤Ð¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Æì¤½¤Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÌîºÚßÖ¤á¤¬¡¢²Æì¤Î¤½¤Ð¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÖÌîºÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤ª¤½¤Ð¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µ×¡¹¤Ë¿©¤Ù¤ë²Æì¤½¤Ð¤ËËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£