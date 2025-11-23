µª»Ò¤µ¤ÞÍª¿Î¤µ¤Þ °ËÆ¦ÂçÅç¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ÑÀï¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤ËÂç³Ø¤ÎÉô³è¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
½©¼ÄµÜÈÞ¡¦µª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢°ËÆ¦ÂçÅç¤Ç¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸áÁ°¤«¤é¡¢°ËÆ¦ÂçÅç¤Ç¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃË»Ò¥ê¥ì¡¼¤ò´ÑÀï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ú¤ò²¼¤í¤¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¹ç¿Þ¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï°ìÀÆ¤ËÁö¤ê½Ð¤·¡¢¤ª2¿Í¤Ï¼êÏÃ¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ç¤ËÄÌ²á¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÂ®¤µ¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Áö¤ê½ª¤¨¤¿»ù¶Ì·òÁª¼ê¤¬¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç³Ø¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°Éô¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´«¤á¤ë¤È¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£