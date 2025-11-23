º´ÅÏ»Ô¤Ë¤¢¤ëÃæ¥ÎÆâ°äÀ×¤Ç23Æü¡¢¸«³Ø²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ÇÆàÎÉ¡¦Ê¿°Â»þÂå¤Î¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°äÀ×¤Ë¸ÅÊ¯»þÂå¤Î°äÀ×¤â¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

23Æü¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÃæ¥ÎÆâ°äÀ×¤Î¸«³Ø²ñ¤Ç¤¹¡£

1986Ç¯¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Ãæ¥ÎÆâ°äÀ×¤ÏÆàÎÉ»þÂå¤ÈÊ¿°Â»þÂå¤Î°äÀ×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·£¶·î¤«¤é¤ÎÄ´ºº¤Ç¤µ¤é¤Ë¸ÅÊ¯»þÂå¤Î°äÀ×¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸ÅÊ¯»þÂåÁ°´ü¤Î¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ëÊ¿ÃÏ¼°·úÊª¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê·úÊª¤ÎÃì¤Îº¬ËÜÉôÊ¬¤¬°ìÉô¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Î¤Þ¤ÞÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

23Æü¤Ï¤³¤³¤ÇÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿ÅÚ´ï¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÊë¤é¤·¤ò´¶¤¸¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Û
¡Ö½Ð¤Æ¤­¤¿ÅÚ´ï¤ÎÇö¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×

¡ÚÀ¤³¦°ä»º²Ý¡¡Àµ¼£ÉÒ²ÝÄ¹¡Û
¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¡¢Ê¸²½ºâÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÊÑ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×

º´ÅÏ»Ô¤Ïº£¸å¡¢È¯·¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤òÊ¬ÀÏ¤·Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£