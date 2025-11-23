¡Ö¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¡×¤Ë¡È´¶¼Õ¡É¤ÎÀä¶«Âç²ñ¡¡½©À²¤ì¤ÎÎóÅç³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯ºÇ¸å¤Î3Ï¢µÙÃæÆü¤Î23Æü¡¢´ØÅì¤äÅìËÌÆîÉô¤ò½ü¤Á´¹ñÅª¤Ë½©À²¤ì¤Î¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ¤Ç¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü¤Î23Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î¾ëºê²¹Àô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ïº£¤¬½Ü¤Î¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÀä¶«Âç²ñ¡£
¥«¥Ë¤Î¤«¤Ö¤êÊª¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤¤¤Æº£¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤ò¶«¤Ó¡¢À¼¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤É¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤âÁ´¹ñ¤«¤é50¿Í¤ÎÂçÀ¼¼«Ëý¤¬»²²Ã¤·¡¢¿´¤ËÈë¤á¤¿Ç®¤¤»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾ëºê¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤À¡×¤È¶«¤ó¤ÀÃËÀ¡£
¹Åç¤«¤é»²²Ã¤·¡¢2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¯3Ï¢ÇÆ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¾¾ÍÕ¥¬¥Ë¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ç¤ÏÊÆ¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÊÆÉ¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡ÖÊÆÉ¶¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆÉ¶¤Î½Å¤µ¤Ï3kg¡£
ÇØÃæ¤ä¸ª¤ËÃ´¤¤¤Ç5km¡¢¤Þ¤¿¤Ï10km¤Î¥³¡¼¥¹¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾Áõ¤·¤¿¿Í¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿¿Í¤Ë¤ÏÃÏ¸µ»º¤ÎÊÆ¤Çºî¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÈÆÚ½Á¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ã´¤¤¤ÀÊÆÉ¶¤ÈÆ±¤¸3kg¤Î¿·ÊÆ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åìµþ¤Î¾åÌî¸ø±à¤Ç¤Ï¤³¤Î3Ï¢µÙ¡¢Ç¦¼Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö°Ë²ì¾åÌîNINJA ¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤¬³«¤«¤ì¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï°Ë²ìÎ®Ç¦¼Ô¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»°½Å¡¦°Ë²ì»Ô¡£
µÇ°»£±Æ¤ÎÂ¾¡¢¼êÎ¢·õ¤ä¿á¤Ìð¤Ê¤ÉÇ¦¼Ô¤ÎÉð´ï¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï°Ë²ìµí¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¡¢°Ë²ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÍñ¤ò»È¤Ã¤¿Íñ¾Æ¤¤Ê¤É¤âÈÎÇä¡£
¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡¢²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¤ÎÅìµþÅÔ¿´¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï15ÅÙÂæ¤Ç22Æü¤è¤ê²¼¤¬¤ê¡¢È©´¨¤¯´¶¤¸¤ë1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£