¾®ÃÓÅ°Ê¿¤¬¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¡Ö¼ã¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¡©¡×¡ÖÍ§Ã£¤Îºî¤êÊý¤Ï¡©¡×¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç
ÇÐÍ¥¾®ÃÓÅ°Ê¿¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢Âè38²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
15ºÐ¤ÇÂè14²ó¤ÎÆ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¤½¤Î¸åÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¸å¡¢ÎòÂå¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¤ÎÆ£ËÜÞ«Âç¡Ê20¡Ë¡¢ã·Æ£ÍþÍ¤¡Ê21¡Ë¡¢»³²¼¹¬µ±¡Ê24¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Æ£ËÜ¤«¤é¡ÖÍ§Ã£¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Î¡©¡×¤ÈµÕ¼ÁÌä¡£¾åµþ¤·¤ÆÍ§¿Í¤¬¤ª¤é¤ºµÙÆü¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¤½¤Î°µ¤¬½Å¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ã·Æ£¤«¤é¤Ï¡Ö¼ã¤µ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ï¡×¤ÈÄ¾µå¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤³¤½¤³¤Î¶È³¦¤Î¿Í¤Ã¤Æ·ë¹½Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÊÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¶½Ì£¤¢¤ë¡¢¹¥´ñ¿´»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤ä¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Èµ¤¤Î»ý¤ÁÊý¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤Î¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç°ìÉÊ¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡£¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø´Ú¹ñ¤Î¤ê¤É¤¦¤¾¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£·ÝÇ½¿Í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£