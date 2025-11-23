¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤¬·èÄêÀï¤ÇË¾ºÎ¶¤òÇË¤ê½é£Ö¡ÄÂç´Ø¾º¿Ê¤¬»ö¼Â¾å·èÄê¤â¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬Âç´Ø¶×ºù¡Ê£²£¸¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤òÆâÌµÁÐ¤Ç²¼¤·¡¢£±£²¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¡£·èÄêÀï¤Ç¤Ï²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤ÇÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤ÏÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤ËÂç´Ø¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¡££²£¶Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë½é¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¡ÖÂç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÉ½¾´¼°¤ÎÍ¥¾¡ÎÏ»Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê»òÇÕ¤Ï¡Ë»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡·èÄêÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²ù¤¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤¬»ö¼Â¾å·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£