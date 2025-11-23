¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ç»Ù±ç¶âÂ£Äè¼°
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡£²£°£²£µ¡×¤Ç¡¢µåÃÄ¤äÁª¼ê¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¡Ö£Ç¡¡£è£á£î£ä£ó¡×¤Î¸½¶·¤òÊó¹ð¡¢¶¨ÎÏÀè¤Î³Æ¼ïÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±ç¶âÂ£Äè¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢»Ù±ç¶âÂ£Äè¤ÎÆâÍÆ
¡¡¢¡ÆüËÜ¹ü¿ñ¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤Î»Ù±ç£²£°Ç¯ÌÜ
¡¡µð¿Í¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤«¤é¹ü¿ñ¥Ð¥ó¥¯»Ù±ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¾¾Å°¡¦µåÃÄ¼ÒÄ¹¤¬¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹ü¿ñ¥Ð¥ó¥¯¤Î²¬ËÜ¿¿°ìÏºÍý»öÄ¹¤Ë£²£°£°Ëü±ß¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¡¡ÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¤ò»Ù±ç
¡¡º£µ¨¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Çµð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤«¤é°ú¤·Ñ¤®¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¤ò»Ù±ç¡£¶¨²ñ¤Ë£µ£°Ëü±ß¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¡Ö´Ý¥á¥·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡¡º¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©»ö»Ù±ç
¡¡´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤«¤éÀ¸³èº¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©»ö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö´Ý¥á¥·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³èÆ°»Ù±ç¶â¤È¤·¤Æ£±£²£·Ëü±ß¤ò¡¢Ç§Äê£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥«¥¿¥ê¥Ð¤ËÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¡¡Æ°Êª¤ÎÊ¡»ã³èÆ°£µÇ¯ÌÜ
¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯¤ËµÔÂÔ¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö²¬ËÜÏÂ¿¿£È£Á£Ð£Ð£Ù¡¡£Á£Î£É£Í£Á£Ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£´óÉÕ¶â£±£°£°Ëü±ß¤òÆüËÜÆ°ÊªÊ¡»ã¶¨²ñ¤ØÂ£¤Ã¤¿¡£