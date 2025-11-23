COP30¤¬¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò ¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤º¡¡80¤«¹ñ°Ê¾å¤¬»¿Æ±¤â»ºÌý¹ñ¤Ê¤É¤¬È¿ÂÐ
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¹ñÏ¢¤Î²ñµÄ¡ÖCOP30¡×¤Ï¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¡¢ÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëËÌÉô¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖCOP30¡×¤Ï¡¢Í½Äê¤ò1Æü±äÄ¹¤·¡¢22Æü¤Ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¡¢ÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ò»º¶È³×Ì¿Á°¤«¤é1.5¡î¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¡Ö¹ÔÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤ä¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤äÃ¦µÑ¤Ë¤à¤±¤¿¹©ÄøÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï80¤«¹ñ°Ê¾å¤¬»¿Æ±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ºÌý¹ñ¤Ê¤É¤¬È¿ÂÐ¡£²ñ´ü¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î°Õ¸«¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢ÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
