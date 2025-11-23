º£Ìë¤Î¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡¢°ÛÎã¤Î±§Ãè¤ÈÃæ·Ñ¢ªµ®½Å±ÇÁü¤ËÃæÅç·ò¿Í¡õÉâ½êÈôµ®¤é¶Ã¤¬¤¯
¡¡±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦ Ìý°æµµÈþÌé»á¤¬¤¤ç¤¦23ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡õÉâ½êÈôµ®¤é¤â¶Ã¤¬¤¯¡ª°ÛÎã¤Î±§Ãè¤ÈÃæ·Ñ¢ªµ®½Å±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¡º£¤òºÌ¤ë¸½Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¿ØÁ´°÷¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÌä°ìÅú¡£¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤éËÜ²»¤ä³Ø¤Ó¤ò°ú¤½Ð¤¹ÏÃÂê¤Î´ë²è¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î±§Ãè¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿JAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦Ìý°æµµÈþÌé»á¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»Â³¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÌÚÂ¼¥ß¥µ»á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯8·î2Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢±§Ãè¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Ìý°æ»á¡£½ÐÈ¯¤«¤é15»þ´Ö¡¢ISS¤ËÌµ»öÅþÃå¤·¡¢Ç¤Ì³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëISS¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î»þ´Ö¤¬Ê¬¹ï¤ß¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÏÄ¶Â¿Ë»¤À¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¡É¶Ú¥È¥ì¡É¤Î»þ´Ö¤¬¡£¤·¤«¤â1Æü2.5»þ´Ö¡£ISS¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬¶Ú¥È¥ì¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±§Ãè¤Ç¤Î¡É»Å»ö¡É¤ÎÃæ¿È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ISS¤Ë¼Â¸³´ï¶ñ¤ä¿©ÎÁ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡ÉÊäµëµ¡¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡£¤³¤ÎÊäµëµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿·Á¯¤Ê²ÌÊª¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦ºÇ¿·¤ÎÊäµëµ¡¤Î¤¹¤´¤µ¤È¤Ï¡£¤½¤â¤½¤â¡¢»þÂ®2Ëü7000¥¥í¤È¤¤¤¦Ä¶¹âÂ®¤Ç¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤ëISS¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊäµëµ¡¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö±§Ãè¤«¤é¹ñ¶¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï±§Ãè¤«¤é¹ñ¶¤Ï¡É¸«¤¨¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ëÌý°æ»á¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡£
¡¡Í½¹ðÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÌý°æ»á¤¬Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éâ¤«¤ÖàÝàê¤ò°û¤à»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë»Ñ¤¬¡£ACEes¡¦Éâ½êÈôµ®¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£ÃæÅç·ò¿Í¤â¶Ã¤¤Ê¤¬¤éÇï¼ê¤òÁ÷¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢±§Ãè¤«¤é¸«¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ä¡¢ÂæÉ÷¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤É¤è¤á¤¯¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡õÉâ½êÈôµ®¤é¤â¶Ã¤¬¤¯¡ª°ÛÎã¤Î±§Ãè¤ÈÃæ·Ñ¢ªµ®½Å±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¡º£¤òºÌ¤ë¸½Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¿ØÁ´°÷¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ìÌä°ìÅú¡£¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤éËÜ²»¤ä³Ø¤Ó¤ò°ú¤½Ð¤¹ÏÃÂê¤Î´ë²è¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î±§Ãè¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿JAXA±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦Ìý°æµµÈþÌé»á¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»Â³¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÌÚÂ¼¥ß¥µ»á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡Ö»Å»ö¤Î»þ´Ö¤¬Ê¬¹ï¤ß¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÏÄ¶Â¿Ë»¤À¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤«¡É¶Ú¥È¥ì¡É¤Î»þ´Ö¤¬¡£¤·¤«¤â1Æü2.5»þ´Ö¡£ISS¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬¶Ú¥È¥ì¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±§Ãè¤Ç¤Î¡É»Å»ö¡É¤ÎÃæ¿È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ISS¤Ë¼Â¸³´ï¶ñ¤ä¿©ÎÁ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤ë¡ÉÊäµëµ¡¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡£¤³¤ÎÊäµëµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿·Á¯¤Ê²ÌÊª¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦ºÇ¿·¤ÎÊäµëµ¡¤Î¤¹¤´¤µ¤È¤Ï¡£¤½¤â¤½¤â¡¢»þÂ®2Ëü7000¥¥í¤È¤¤¤¦Ä¶¹âÂ®¤Ç¼þ²ó¤·¤Æ¤¤¤ëISS¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊäµëµ¡¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö±§Ãè¤«¤é¹ñ¶¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï±§Ãè¤«¤é¹ñ¶¤Ï¡É¸«¤¨¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ëÌý°æ»á¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡£
¡¡Í½¹ðÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÌý°æ»á¤¬Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éâ¤«¤ÖàÝàê¤ò°û¤à»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë»Ñ¤¬¡£ACEes¡¦Éâ½êÈôµ®¤Ï¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£ÃæÅç·ò¿Í¤â¶Ã¤¤Ê¤¬¤éÇï¼ê¤òÁ÷¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢±§Ãè¤«¤é¸«¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ä¡¢ÂæÉ÷¡¢¥ª¡¼¥í¥é¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤É¤è¤á¤¯¡£