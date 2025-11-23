ÀîºêF35ºÐGK°ÂÆ£½Ù²ð¤¬º£µ¨¤Ç¸½Ìò°úÂà¡Ä2·î¤Ë3191Æü¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¡Ö·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°úÂà¡×
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï23Æü¡¢GK°ÂÆ£½Ù²ð(35)¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤ÏÀîºêF¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç2009Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¡£11Ç¯¤ËJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢13Ç¯¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£14Ç¯¤ËÀîºêF¤ØÉüµ¢¤·¡¢16Ç¯¤Ë¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯2·î18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È(ACLE)¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ½ªÀá¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥³¡¼¥¹¥ÈÀï¤Ç3191Æü¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìµÏ¿¤ÏJ1ÄÌ»»15»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ8»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ1»î¹ç¡¢ACLE1»î¹ç¡£¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°úÂà¤ËºÝ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì°Ê³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È23Ç¯´Ö¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï17Ç¯´Ö¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£17Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬»à¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤³¤Î¾ì¤À¤±¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¤´Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¿Í¤È´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤´Êó¹ð¤ËÎ±¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¡£2013Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¯¥×¥íÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥±¥¬¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ä¤ê2»î¹ç¤â¡¢°ú¤Â³¤Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£23Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
