Ç¯¤ÎÀ¥¤Î½àÈ÷»Ï¤Þ¤ë¡¡ÍèÇ¯¤ÎÊ¡¤ò´ê¤¦¡Ö·§¼ê»Ô¡×¡Ê»³·Á¡Ë
Áá¤¯¤âÇ¯¤ÎÀ¥¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¡£»³·Á»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç¤¤ç¤¦¹±Îã¤Î¡Ö·§¼ê»Ô¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¦ÇäÈËÀ¹¡¢²ÈÆâ°ÂÁ´¡ª¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ¯¤ÎÀ¥¤Î½àÈ÷»Ï¤Þ¤ë¡¡ÍèÇ¯¤ÎÊ¡¤ò´ê¤¦¡Ö·§¼ê»Ô¡×¡Ê»³·Á¡Ë
¶Æâ¤Ë¶Á¤¯¡¢°ÒÀª¤Î¤¤¤¤³Ý¤±À¼¡£¾¦ÇäÈËÀ¹¤Î¿ÀÍÍ¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»³·Á»Ô¤ÎÎ¤Ç·µÜ¡ËÅòÅÂ»³¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿·¾¨º×¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËèÇ¯11·î23Æü¤Ë·§¼ê»Ô¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§¼ê¤Ï¡ÖÊ¡¤ò¤«¤½¸¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡¢ÆüËÜÅÁÅý¤Î±ïµ¯Êª¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¿¿Í¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï1000±ß¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢15Ëü±ß¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£¡×
¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï
¡Ö²ÈÆâ°ÂÁ´¤Ë¡¢¾¦ÇäÈËÀ¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º·ò¹¯¤Ë¡¢ÎÉ¤¤1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¾¦Çä¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÈËÀ¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£4Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤È¡Ê·§¼ê¤Î²Á³Ê¤¬¡Ë°ìËü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿ÀÍÁ²ñ¤Î¿Í¤Ï
¡Öº£Ç¯¤â¤³¤Î»þ´ü¤¬Íè¤Æ¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯Àµ·î¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×
ÅòÅÂ»³¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¸µÆü¤Ë¤â·§¼ê¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£