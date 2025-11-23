²ñ¼Ò¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑË¡¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¡ª¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ3㉗
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ3¡Ê¥Ï¥ÁÃ«¤¯¤ó¤È»þ¡¹¥â¥ÕÅÄ¤¯¤ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Ù¡ÊÀ¶¿å¤á¤ê¤£/KADOKAWA¡ËÂè27²ó¡ÚÁ´53²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ò¥Û¥ï¥¤¥È²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ìþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª ¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ÁÃ«¤¯¤ó¤Ï¡¢¥â¥ÕÅÄ¤¯¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤âÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥â¥ÕÅÄ¤¯¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¡È¿ÍÀ¸¡É¤òÊâ¤â¤¦¤È·Þ¤¨¤¿Ä«¡¢¥Ï¥ÁÃ«¤¯¤ó¤Î¡ÈÇÀ¸¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª Ìþ¤··Ï¤Í¤³¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ3¡Ê¥Ï¥ÁÃ«¤¯¤ó¤È»þ¡¹¥â¥ÕÅÄ¤¯¤ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ò¥Û¥ï¥¤¥È²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ìþ¤ä¤··Ï¤Í¤³¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª ¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ÁÃ«¤¯¤ó¤Ï¡¢¥â¥ÕÅÄ¤¯¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤âÇ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥â¥ÕÅÄ¤¯¤ó¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÇÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¡È¿ÍÀ¸¡É¤òÊâ¤â¤¦¤È·Þ¤¨¤¿Ä«¡¢¥Ï¥ÁÃ«¤¯¤ó¤Î¡ÈÇÀ¸¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª Ìþ¤··Ï¤Í¤³¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤¬Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÃ3¡Ê¥Ï¥ÁÃ«¤¯¤ó¤È»þ¡¹¥â¥ÕÅÄ¤¯¤ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª