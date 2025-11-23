ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¡¹â3Ä¹ÃË¤«¤é¤ÎLINE¤Ë´¶Æ°¡Ö¤Û¤í¤ê¤Èµã¤±¤¿¡×¡¡ºÇ¸å¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¡Ö»Ò°é¤Æ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤Î¤ªÊÛÅöºî¤ê¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÀè½µ¶âÍËÆü¡¢¹â3Â©»Ò¤Î¤ªÊÛÅö¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»£¤ë¤Û¤É¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¤È¼Ì¿¿¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î1½µ´Ö¤¯¤é¤¤»£¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È5Æü´Ö¤Î¤ªÊÛÅö¤ò»Ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤êÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÀ¹¤êÉÕ¤±¤âÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤â¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢Â©»ÒÅª¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡£ºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¤Û¤í¤ê¤Èµã¤±¤¿¡£¤¢¤È¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢6Ç¯¤À¤±¤É¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ³æ¹¥¤ÊÊì¤Î¤ªÊÛÅö¡£¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡¼¡¼¡ª¡×¤È¡¢´¶Æ°¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹ÃË¤«¤é¤ÎLINE¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤è¡¡#»Ò°é¤Æ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï2005Ç¯5·î¤Ë¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤È·ëº§¡£07Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢10Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡¡