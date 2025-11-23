卓球の「WTTスターコンテンダー・マスカット」は22日、女子シングルスの決勝が行われ、世界ランキング23位の木原美悠（個人）が同21位の朱芊曦（韓国）と対戦。ゲームカウント4－1で勝利し、優勝を果たした。

日本勢との同士討ちに連勝するなど、厳しい戦いも潜り抜けて頂点に立った木原。WTTの公式サイトや公式Xも、21歳の戴冠を称えている。

■大藤&横井らとの優勝争い制する

今大会、第7シードとして出場した木原は初戦から順調に勝ち進み、準々決勝以降は同学年の日本勢と激戦を展開した。ベスト4進出を懸けた横井咲桜（ミキハウス）との一戦ではフルゲームの末に勝利。続く準決勝では世界14位で第2シードの大藤沙月（ミキハウス）にもフルゲームで競り勝ち、決勝へと駒を進めた。

決勝の相手は、「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」で4強入りを果たすなど快進撃を見せていた韓国の実力者・朱芊曦。第2ゲームこそデュースの末に10－12で落とした木原だったが、その後は試合の主導権を握って3ゲームを連取。最終的に4－1で快勝し、2022年の「WTTスターコンテンダー・ドーハ」以来となるWTTシリーズ優勝を果たした。

WTT公式サイトは、「重要な第2ゲームを落としたものの、冷静沈着なプレーで5ゲームで試合を締めくくった」と木原の勝利を称賛。「この勝利を足がかりに、2026年に向けてさらなる飛躍が期待される」と、今後に繋がる優勝だったと締めている。

また、WTTの公式Xでは決勝のハイライト動画とともに、「ミユウ・キハラの素晴らしいパフォーマンス」と称賛。「今年初めのWTTドーハ、リュブリャナの準優勝に続き、ついにチャンピオンに輝いた」と、待望の今季初優勝を伝えた。

世界6位の張本美和（木下グループ）を筆頭に、日本女子は現在、世界ランキングトップ10に3選手、トップ20に計6選手が名を連ねるなど、ハイレベルな競争が続く。その中で、木原が久々のタイトルを手にして存在感を示した。

